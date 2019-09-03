ЛДПР провела пикет в защиту детей-сирот, оставшихся без квартир

Новости 24.12.2019 17:20 866

Активисты ЛДПР и дети-сироты вышли на пикет в Барнауле и потребовали у властей решить вопрос с выдачей положенного по закону жилья. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Также на плакатах барнаульцев можно было прочитать: «Хватит экономить на сиротах!», «Чиновник, тебе суд – не указ? Дайте сиротам крышу над головой!», «Не жмись, чиновник! Тебе есть, где жить!», «Сироты – не бомжи!», «Сиротам дом не выделяешь – закон российский нарушаешь!», «Сиротам - квартиры, чиновников - к ответу!».

Организатором акции выступил помощник депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Петр Кайдаш.

Якорным поводом стало обращение в партию барнаульца, который в 2014 году подал в суд на КГКУ «Региональное Жилищное Управление» и выиграл. Но вопреки решению суда положенные метры человек не может получить уже пять лет.

«Когда проводится аукцион на покупку квартир для сирот, ни один барнаульский застройщик не хочет в нем участвовать из-за низкой цены. В других городах средняя стоимость квадрата дешевле. В итоге жилье предоставили в этом году 300 сиротам в Бийске и Рубцовске, а в краевой столице его получил только один человек. Очередь выигравших в суде уже очень большая, а сколько тех, кто не пошел судиться. Деньги есть, но они почему-то не осваиваются в краевой столице» - сказал Кайдаш.

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Активист уточняет, что необходимо дать право детям-сиротам в Алтайском крае выбирать между положенным жильем и жилищным сертификатом.

«Проблема уже очень остро стоит, дальше некуда. Неужели нам каждые полгода нужно выходить на пикет, чтобы напоминать о ней? Почему власти других субъектов находят механизмы и какие-то пути решения, а наши медлят? Есть же опыт Приморья, Самарской области», – возмущается либерал-демократ.

Следует отметить, что вопрос предоставления жилья сиротам курирует региональное министерство строительства и ЖКХ, которое возглавляет Иван Гилев. На обеспечение жильем детей-сирот в 2019 году из федерального и краевого бюджетов выделили 498 млн рублей. Из общего объема средств, выделенных на эти цели в текущем году из краевого и федерального бюджетов, 50 млн рублей остаются неосвоенными, то есть около 10%.

Напомним, что 14 недель назад глава Алтайского края Виктор Томенко дал чиновникам неделю на поиск решения сложившейся проблемы. Однако, пока никаких подвижек не произошло.