Агентов Сбербанка на селе стало больше трех тысяч

Новости 25.12.2019 11:10 519

Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, в которых нет офисов и банкоматов. Теперь, совершив минимальную покупку, клиенты могут снять в сельских магазинах наличные без комиссии.

В настоящее время в регионах присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк функционируют 427 агентских партнерских точек, из них в Алтайском крае Республике Алтай – 65.

В сельских магазинах клиенты банка могут снимать наличные без комиссии.

В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка.

Всего в регионах присутствия Сибирского банка функционирует 427 партнерских агентских точек, из них в Алтайском крае и Республике Алтай – 65.

В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов, расширив их функциональность.

Развитие агентской сети Сбербанк начал в прошлом году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года — превысило 3000. В 2020 году банк планирует еще больше увеличить число своих агентов.

«Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250–400 человек. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны», – сказал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 г. планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.