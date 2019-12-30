Алтай-Кокс вручит заринским детям новогодние подарки

Новости 24.12.2019 14:40 617

Перед Новым годом детям сотрудников Алтай-Кокса будет вручено свыше 2600 праздничных подарков от предприятия.

В подарочный набор входят конфеты, шоколадная медаль с символом года и набор светоотражающих наклеек для безопасности юных пешеходов.

Кроме того, дети получат пригласительный билет на новогоднюю сказку «Холодное сердце» (для детей до 14 лет). Представления пройдут 4 и 5 января в городском доме культуры «Строитель».

Более 360 новогодних подарков Алтай-Кокса вручат ребятишкам из малообеспеченных семей, подшефного детского дома, а также воспитанникам православного детского сада и воскресной школы Вознесенского храма.