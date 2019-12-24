Быть или не быть: инвестор Radisson в Барнауле пошел на уступки властям

Новости 24.12.2019 13:55 3434

Компания «ПремиумСтрой-Алтай», планирующая возвести в Барнауле отель Radisson, пошла на уступки местным властям и снизила свои требования к параметрам участка под строительство. Как удалось выяснить «Политсибру», один подходящий вариант уже найден – в настоящее время он изучается инвестором.

Представитель компании-инвестора Иван Лужаев ранее говорил, что с подходящим участком планирует определиться до конца текущего года. Однако на протяжении последних двух недель рабочая группа, посвященная этому вопросу, не собиралась. Также не делалось никаких заявлений инвестором. Источник «Политсибру» сообщил, что в этом году решение принято не будет.

Инвестор c подачи мэрии отобрал несколько площадок в центре Барнаула под отель Radisson Новости 26.11.2019 13:10 Окончательное решение ожидается до Нового года 5101

Также «Политсибру» связался с профессором кафедры истории и архитектуры ИнАрхДиз, заслуженным архитектором РФ, членом Градосовета Барнаула Виктором Четошниковым, входящим в состав рабочей группы, занимающейся поиском участков под отель. Он рассказал изданию, что инвестор действительно умерил строгость требований к потенциальной стройплощадке, благодаря чему диалог стал гораздо более конструктивным, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Четошников отказался раскрыть участок, оцененный инвестором в качестве наиболее перспективного, пояснив, что все пока что достаточно зыбко и конкретных договоренностей пока нет. По словам архитектора, многое зависит от позиции собственника территории, поскольку уже имели место прецеденты неудачных переговоров с владельцами земли. Кроме того, изучаются вопросы инженерных коммуникаций и.т.п.

Виктор Четошников тоже считает, что определение участка под отель вряд ли произойдет в этом году.