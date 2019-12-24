Барнаул стал аутсайдером рейтинга по качеству управления городов

Новости 24.12.2019 14:10 1011

Барнаул вошел в десятку худших городов России (88-е место из 92) в очередном рейтинге эффективности управления (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

Как пишет РБК, в десятке аутсайдеров оказались Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.

Данный рейтинг отражает актуальные результаты работы муниципальной власти в целом. В прошлом шорт-листе Барнаул занимал 85-е место, таким образом за год он потерял три позиции. Результат Барнаула отчасти объясняется переходным периодом, в которой оказался город после того, как в середине августа свой пост оставил действующий градоначальник Сергей Дугин. С появлением нового главы в середине февраля место краевого центра в шорт-листе может оказаться куда выше.

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В выборку АПЭК попали все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Также в ней учтены крупные городские округа с населением более 300 тысяч человек, не являющиеся региональными центрами, и наиболее крупный город и бывшая столица Ингушетии Назрань. Итоговая выборка состоит из 92 городов.

Рейтинг АПЭК делится на два блока — политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый общий рейтинг представляет собой обобщение из политико-управленческого и социально-экономического блоков (среднее арифметическое этих двух показателей). В оценке эффективности управления в городских округах принимал участие 171 эксперт.