Большинство жителей Алтайского края станут платить за вывоз мусора меньше с Нового года

Новости 24.12.2019 12:55 147

В 2020 году единые тарифы для населения по обращению с ТКО для будут снижены в 5 из 7 зон Алтайского края. Речь идет о Рубцовской, Каменской, Заринской, Славгородской и Барнаульской зонах. Меньше повезло жителям, относящимся к Заринской и Бийской зонам. Информация размещена на сайте регионального Управления по госрегулированию цен и тарифов.

Основной причиной изменения тарифов по обращению с ТКО стало принятие федерального закона, позволившего освобождать региональных операторов от НДС. Кроме того, учтены обновлённые значения объемов и массы ТКО в соответствии с актуализированной территориальной схемой обращения с отходами.

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Барнаульская зона

В Барнауле в 2020 году плата за услугу по обращению с ТКО в месяц составит 60,35 рублей с человека (в декабре 2019 года плата – 65,41 рубль).

В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны на 2020 год стоимость услуги составит 40,57 руб/чел. (в декабре 2019 года плата – 43,97 руб/чел.).

Бийская зона

Стоимость услуги по обращению с ТКО в 2020 году в месяц в Бийской зоне с января по 30 июня составит 37,59 руб/человека, с 1 июля по 31 декабря - 43,06 руб/чел.

В декабре 2019 года плата в Бийской зоне – 37,59 руб/чел.

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Заринская зона

С 1 января по 30 июня - 40,41 руб/чел, с 1 июля по 31 декабря - 45,32 руб/чел.

В декабре 2019-го плата в Заринской зоне - 40,41 руб/чел.

Алейская зона

В новом году плата составит 57,08 руб./чел. В декабре 2019 года в Алейской зоне плата равна 68,70 руб./чел.

Славгородская зона

С 2020 года размер платы за обращение с ТКО снизится до 71,24 руб/чел. Предельная плата в декабре 2019 года в Славгородской зоне – 109,02 руб/чел.

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Рубцовская зона

Для населения плата за услугу по обращению с ТКО определена на уровне 64,22 руб/чел в месяц. В декабре 2019 года предельная плата - 79,27 руб/чел в месяц.

Каменская зона

С Нового года размер платы определен в 39,36 руб/чел. В декабре 2019 года предельная плата в этой зоне составляет 46,63 руб/чел.