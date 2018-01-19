Банкротство хлебозавода №4: бывшие совладельцы алтайского банка сводят счеты?

Новости 24.12.2019 11:50 313

Заявление о признании ООО «Хлеб-4» банкротом поступило накануне в Арбитражный суд Алтайского края от ООО «Капитал». Сумма задолженности пока не раскрывается, однако, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», у компании не наблюдается признаков банкротства. За минувший год чистая прибыль компании составила около 30 млн рублей. Есть предположение, что иск обусловлен вовсе не проблемами хлебозавода, а гораздо более ранней историей, связанной с отзывом лицензии у регионального банка на Алтае.

От бизнес-партнерства до ненависти…

ООО «Хлеб-4» принадлежит известному в регионе предпринимателю – совладельцу холдинга «Алтайские закрома» Александру Терновому. ООО «Капитал» владеет Наталья Петрова.

С 2009 года совладельцы «Алтайских закромов» Александр и Константин Терновые, а также супруги Михаил и Наталья Петровы совместно владели «АлтайБизнесБанком» (АББ), потерявшим лицензию в начале прошлого года. Петровым принадлежало 23,14% акций, Терновым – 9,73%.

ЦБ выявил выдачу АББ рискованных кредитов. Причем, выдавались они лицам, аффилированным с руководителями банка — Петровыми. Банку было предписано доначислить резервы, однако АББ проигнорировал это требование. Тогда ЦБ запретил банку принимать вклады и выдавать кредиты на сумму свыше 1 млн рублей.

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Один из источников «Политсибру» утверждал, что все санкции Центробанка стали результатом действий непосредственного руководства — Михаила и Натальи Петровых. Однако, по мнению последних, Центробанк бы не вмешался в работу АББ, если бы не получал заявлений от Терновых. Также поступала информация, что Терновые предлагали Михаилу Петрову выйти из состава владельцев банка, однако тот отказался.

18 июля текущего года Михаил Петров официально сообщил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать ООО «Хлеб-4» банкротом. На данный момент Петров входит в число совладельцев «СибСоцБанк» (4% акций).

ООО «Капитал» – это реорганизованное ООО «Юнал», занимавшееся продажей авиабилетов (Авиакасса на ул. Советской, 10). Отметим, что электронный почтовый сервис @unal.ru принадлежал компании «Авиа-Тревел», совладельцем которой также являлся Михаил Петров.

Дозвониться до руководителей компаний не удалось.