Жители Камня просят районных депутатов принять бюджет

Новости 24.12.2019 12:10 105

Жители Каменского района обратились с просьбой к районным депутатам с требованием исполнить свои обязанности и принять проект закона районного бюджета. Об этом сообщают «Каменские известия».

В своем обращении граждане уточняют, что бюджет необходимо принять до Нового года. В противном случае последствия будут тяжелыми. Закон не смогли принять уже дважды по причине неявки нужного числа депутатов для наличия кворума.

«Не пришедшие на нее депутаты поставили под угрозу финансирование социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, решение целого ряда городских и районных проблем», - говорят жители.

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На сегодняшний день известно, что администрация Каменского района направила повторно в депутатский корпус ходатайство о проведении внеочередной сессии, потому что бюджет необходимо принять до 31 декабря. В противном случае, расходы администрации придется финансировать на уровне 2019 года. Однако расходная часть в будущем году будет значительно выше (826 млн рублей), чем в текущем (645 млн рублей).

Непринятие бюджета также ставит под вопрос увеличение фонда заработной платы бюджетников и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Ситуация приведет к общему усложнению во всех сферах, финансируемых из районного бюджета.

Сообщается, что к депутатам обратились уже и главы сельсоветов.