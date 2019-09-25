Пенсионный фонд рассказал, на сколько вырастут пенсии в Алтайском крае

С 1 января 2020 года на 6,6% проиндексируются страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии вырастут только у неработающих пенсионеров, которых в Алтайском крае насчитывается около 569 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как следует из данных Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров сейчас 13 821,74 рубля. После индексации он будет 14 730,48 рубля.
Следует помнить, что размер увеличения пенсии после индексации индивидуален и для каждого будет зависеть от размера его собственной пенсии.
Если пенсионер пропустил другие индексации по причине работы, то они также будут учтены. К примеру, пенсионер работал и пропустил прошлую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05%, затем уволился в сентябре 2019 года. Тогда в январе 2020 года его пенсия вырастет на 7,05%, а потом еще на 6,6%.
«Повышенную пенсию ему выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату», - пояснила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Алтайскому краю Зинаида Губанова.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в связи с предстоящими праздничными выходными пенсии придут на банковские карты заранее, 27 декабря. Что касается пенсий доставляемых через почтовые отделения, то они поступят 3 января.
В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц