СГК взяла в концессию объекты барнаульского МУП «Энергетик»

Новости 24.12.2019 11:05 133

Сибирская генерирующая компания заключила концессионное соглашение с администрацией Барнаула на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Согласно документу, компании передадут в управление до конца 2032 года имущество МУП «Энергетик». Соглашение между мэрией и СГК подписано 23 декабря.

Имущество МУП «Энергетик» в Барнауле, передаваемое в концессию, участвует в двух направлениях деятельности — теплоснабжение и водоснабжение-водоотведение. По соглашению СГК заберет под свой контроль только первое направление. До конца 2032 года в зону ответственности компании перейдут: 35 котельных и почти 200 км тепловых сетей.

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За эти годы СГК в рамках подписанного концессионного соглашения вложит в инфраструктуру более 644 млн рублей (с НДС). В счёт этих средств будут проведены работы по переводу потребителей 3 котельных на теплоснабжение от ТЭЦ, автоматизации и переводу 13 котельных на газ, а также по реконструкции тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов, бойлерных и насосных станций, зданий производственных объектов.

Это третье концессионное соглашение, которое СГК заключает в Алтайском крае. Первые два документа были подписаны в 2017 году с администрацией Рубцовска и Барнаула. Свою подпись под документом поставил также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Вместе с активами МУПа на работу в СГК перейдут 80% его сотрудников — и рабочий персонал, и управленческий. Интеграция уже началась.