Сергей Белоусов обсудил в Совфеде развитие отечественного садоводства

Новости 24.12.2019 10:15 85

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов вместе с коллегами-сенаторами в рамках парламентского контроля провели обсуждение темы развития отечественного садоводства.

Он заявил, что конструктивный разговор о проблемах садоводства и питомниководства на базе Совета Федерации вместе с заинтересованными лицами придаст новый толчок для развития этих направлений отечественного сельского хозяйства.

Как считает Белоусов, с учетом ситуации на рынке и динамики импорта плодовой продукции на российском рынке, приоритетной целью все еще остается увеличение собственного конкурентоспособного производства плодовой продукции и посадочного материала.

Сенатор дал понять, что по выращиванию зерновых Алтайский край на данный момент находится на лидирующих позициях в агропромышленном комплексе Сибири и России в целом.

«К сожалению, климат СФО не способствуют интенсивному развитию промышленного садоводства, но это не может мешать получать хорошие результаты, благодаря выращиванию плодовоягоднудной продукции, приспособленной к климатическим условиям».

С 2020 года в силу вступит федеральный закон «Об органической продукции», регламентирующий правильный порядок выращивания и производства качественной, полезной для здоровья и окружающей среды продукции. Эта новая ниша, которая пока не заполнена на территории России.

«При грамотно продуманной системе сбыта и переработки, органическое садоводство в современных условиях может стать востребованным направлением, даже несмотря на то, что цена на такую продукцию выше обычной».

Органические хозяйства используют последние достижения науки и техники, чтобы выращивать продукцию самого высокого качества, не прибегая к химии и варварскому способу хозяйствования.

Белоусов привел в пример деятельность ведущего в Алтайском крае Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. Лисавенко, который ведет активную работу по созданию новых высокоурожайных зимостойких сортов подовых, ягодных культур, совершенствованию технологий переработки плодов и ягод. Накопленный опыт может быть с успехом использован потенциальными инвесторами при ведении садоводства, в том числе органического в промышленных объемах, уверен парламентарий.

На мероприятии также выступили руководители профильных министерств и ведомств и доложили сенаторам о достигнутых результатах и реализованных мерах государственной поддержки отечественного садоводства и питомниководства.