Путин сообщил, что предпочитает алтайские травы чаю

Новости 24.12.2019 9:55 140

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вместо чая и кофе пьет алтайские травяные сборы, передает ТАСС.

На встрече Владимира Путина с общественниками в Адыгее, посвященной развитию сельских территорий и сельского хозяйства, председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко спросил, какой сорт чая предпочитает глава государства.

«Я пью, вообще, такие… заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», – ответил президент.

6 июля на встрече с Владимиром Путиным, глава Республики Алтай Олег Хорохордин в числе прочих достоинств региона назвал качественную траву.

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Тимченко выразил обеспокоенность тем, что в 90-е годы пригодные для чаеводства земли в Краснодарском крае начали использовать под строительство, что привело к резкому снижению производства чая. Он попросил, чтобы Минсельхоз обязал регионы утверждать перечень особо ценных и уникальных земель, чтобы использовать их исключительно по назначению.

«Что касается земель под чаеводство, министр [cельского хозяйства] здесь, слышит, если нужны какие-то дополнительные преграды, мы подумаем, но мне кажется, что сейчас их создано уже достаточно», – ответил Владимир Путин и заверил чаевода, что на этот раз бумага будет «окончательной и железобетонной».

По словам президента, в России земель под чай не так уж и много – менее 1 млн га, поэтому к ним нужно относиться особо бережно.

Краснодарский чай – самый северный в мире. Для противостояния холодам в его листьях вырабатываются соединения, придающие чаю характерный сладковатый привкус.