Путин сообщил, что предпочитает алтайские травы чаю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вместо чая и кофе пьет алтайские травяные сборы, передает ТАСС.
На встрече Владимира Путина с общественниками в Адыгее, посвященной развитию сельских территорий и сельского хозяйства, председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко спросил, какой сорт чая предпочитает глава государства.
«Я пью, вообще, такие… заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», – ответил президент.
6 июля на встрече с Владимиром Путиным, глава Республики Алтай Олег Хорохордин в числе прочих достоинств региона назвал качественную траву.
Накануне прошла рабочая встреча президента РФ с врио главы региона
Тимченко выразил обеспокоенность тем, что в 90-е годы пригодные для чаеводства земли в Краснодарском крае начали использовать под строительство, что привело к резкому снижению производства чая. Он попросил, чтобы Минсельхоз обязал регионы утверждать перечень особо ценных и уникальных земель, чтобы использовать их исключительно по назначению.
«Что касается земель под чаеводство, министр [cельского хозяйства] здесь, слышит, если нужны какие-то дополнительные преграды, мы подумаем, но мне кажется, что сейчас их создано уже достаточно», – ответил Владимир Путин и заверил чаевода, что на этот раз бумага будет «окончательной и железобетонной».
По словам президента, в России земель под чай не так уж и много – менее 1 млн га, поэтому к ним нужно относиться особо бережно.