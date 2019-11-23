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Не Шубенковым единым. Три представителя Барнаула признаны лучшими за 2019 год по версии ВФЛА

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Лучшим спортсменом года по версии ВФЛА (всероссийская федерация легкой атлетики) назван барьерист Сергей Шубенков. Молодой спортсменкой года признана 19-летняя бегунья Полина Миллер, также представляющая Барнаул. Ее наставник Надежда Клевцова стала лучшим тренером по резерву.

В завершившемся сезоне Шубенков выиграл два этапа «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами, а также завоевал серебро Европейских игр и чемпионата мира. 19-летняя Полина Миллер, выиграла в 2019 году юниорский чемпионат Европы и Кубок России под руководством Надежды Клевцовой, сказано на официальной странице ВФЛА "ВКонтакте".

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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене названа спортсменкой года по версии ВФЛА. Спортсменка выиграла 22 турнира, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Молодым спортсменом года стал ходок Василий Мизинов, победивший на молодежном первенстве Европы и завоевавший серебро на Кубке Европы.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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