Плата за капремонт вырастет в Алтайском крае вслед за остальной «коммуналкой»

Новости 24.12.2019 7:10 301

С 1 января 2020 года в Алтайском крае планируется увеличить размер минимального взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД). И хотя документ пока не утвержден, тем не менее уже известно, что рост составит 6,9% или в среднем на 40 копеек с кв. м.

Как сказано на сайте регионального правительства, в текущем году размер минимального взноса на капремонт составлял от 5,26 рубля до 6,45 рубля за кв. м в зависимости от этажности и материала стен. С 2020 года жители края будут платить от 5,62 рубля до 6,89 рубля. Таким образом для двухкомнатной квартиры площадью в 50 кв. м ежемесячный платеж вырастет примерно на 20 рублей.

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Проект постановления находится на согласовании в правительстве края и будет подписан губернатором в ближайшие дни. Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от остальной коммуналки плата за капремонт увеличится уже с 1 января. Остальные виды услуг будут проиндексированы с 1 июля.

По данным пресс-службы главы региона, взносы на капремонт в Алтайском крае - одни из самых низких среди субъектов СФО. Так, в 2020 году для жителей Новосибирской области ежемесячный минимальный размер взносов на капитальный ремонт составит 7,72 рубля за кв. м (повышение на 9,5%), Омской области - 7,2 рубля (повышение на 7,4%), Кемеровской области - 6,73 рубля, Красноярского края - от 8,03 до 8,35 рубля (повышение на 7%), для жителей Хакасии ожидается увеличение на 8%, минимальные платежи составят от 3,94 рубля до 6,84 рубля.

Между тем в 2019 году взносы на капремонт в Алтайском крае проиндексировали на 6,5%, а в предыдущие годы - на 4,5%.

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В рамках программы капремонта с 2014 по 2043 годы на территории Алтайского края планируется отремонтировать 8,5 тысяч многоквартирных домов. С 2014 года уже обновлено почти 1,8 тысяч МКД на сумму в 4,8 млрд рублей. В 2020 году запланировано проведение работ еще на 259 объектах.