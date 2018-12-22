Минус 200 рублей за гигакалорию: славгородцам позволят сэкономить на отоплении

Новости 24.12.2019 8:15 380

Тариф на теплоэнергию в Славгороде не будет повышаться с Нового года. Более того, произойдет снижение стоимости 1 Гкал примерно на 200 рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Горбунов в своем аккаунте в Instagram.

«Приятный подарок удалось сделать для жителей города Славгорода. И это касается снижения тарифа на тепло», – пишет Горбунов.

По его словам, МУП «Теплосбыт» обратилось в Управление Алтайского края по тарифам с просьбой о корректировке действующей величины. В качестве основания указывалось, что за лето проведена оптимизация котельных, снижены затраты на оплату труда и сэкономлены средства на покупку угля, который приобретался по цене 2600 рублей за тонну. Управление оценило достижения муниципалитета и согласилось с приведенными доводами.

Мэр Славгорода последовал примеру Виктора Томенко и завел Instagram-аккаунт Новости 22.12.2018 18:17 На момент публикации у Сергея Горбунова насчитывалось 214 подписчиков и 19 подписок 860

«Мера по снижению тарифа неординарная со стороны Управления. Таким образом с 1 января 2020 года тариф будет установлен 2692,95 рублей вместо 2907. Это небольшая сумма, но не стоит останавливаться на достигнутом и необходимо продолжить работу в т.ч. и используя технологии энергоэффективности», – добавил Сергей Горбунов.

Комментарии под новостью в основном позитивные, однако некоторые отмечают, что предельные значения тарифа были сразу завышены, поэтому снижение должно продолжаться.