Житель Республики Алтай получил 12,5 лет за изнасилование детей

Новости 24.12.2019 7:40 166

Турочакский районный суд признал виновным в изнасиловании 5- и 13-летних девочек 22-летнего мужчину. Об этом сообщает СК России по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, в ноябре-декабре 2015 года виновный изнасиловал 13-летнюю девочку, а затем дважды, в ноябре-декабре того же года и в апреле-мае 2016 года совершал с потерпевшей добровольный половой акт.

Насильника-педофила поймали спустя 14 лет в Алтайском крае Новости 11.09.2019 12:10 Преступление произошло в октябре 2004 года 843

Позже он переехал жить в Горно-Алтайск, где в марте 2019 года совершил очередное изнасилование. На этот раз жертвой оказалась пятилетняя девочка. Мать ребенка ушла на работу, несовершеннолетняя заболела и не смогла пойти в детский сад. Присматривать за ней остался 22-летний знакомый. Используя беспомощное состояние потерпевшей, он совершил с ней действия сексуального характера.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.