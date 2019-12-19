Врио главы Иркутской области решил сохранить почти все правительство Левченко

Новости 23.12.2019 19:00 239

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев решил сохранить большую часть регионального правительства, работавшего при его предшественнике, коммунисте Сергее Левченко.

Кобзев уточнил, что на посту председателя правительства Иркутской области оставлен Руслан Болотов, "который не сломался" во время координации действий властей по ликвидации наводнения этим летом. С большей частью чиновников новые контракты заключены на три месяца, все они будут работать в ранге исполняющих обязанности.

Единственный министр, с которым заключен контракт на девять месяцев, - это Владимир Родионов, министр социального развития, цитирует Кобзева "Интерфакс".

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"Я пока не определился с кандидатурами министра здравоохранения, молодежной политики и министра по контрактной системе о госзакупок. До 30 декабря представлю", - сказал врио главы региона.

Кроме этого, вакантными остались места трех зампредов правительства.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал замглавы МЧС - главным госинспектором РФ по пожарному надзору.

Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.