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Алтайский СК расследует смерть ребенка, утонувшего в канализации

Новости
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Семилетний мальчик из Петропавловского района упал в канализационный люк и погиб. Началось расследование. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

Как сообщает сайт СК, предварительно установлено, что днем, 22 декабря, в одном из сел района местный житель чистил снег во дворе своего дома. В это время рядом находился его внук. В один из моментов мужчина повернулся проверить ребенка, но не обнаружил его. Он увидел, что отсутствует крышка канализационного люка, а его внук находится в колодце.

Все проведенные реанимационные мероприятия не помогли и ребенок скончался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

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Автор: Политсиб.ру

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