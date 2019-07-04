Совфед запретил банкам взимать комиссию за курортный сбор

Новости 23.12.2019 18:25 264

Закон о запрете банкам взимать комиссию за перечисление курортного сбора одобрил на пленарном заседании Совфед, передает Regnum.

Новый законопроект уточняет порядок уплаты курортного сбора туристами, посещающими Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Эти средства должны направляться на развитие и улучшение туристской инфраструктуры в регионе. Перечисление поступлений в бюджет региона осуществляет оператор курортного сбора.

Тем временем, в отдельных случаях, банки удерживают комиссию при перечислении курортного сбора, увеличивая, тем самым, нагрузку на операторов. Новый закон призван пресечь данную практику.