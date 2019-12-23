Власти зафиксировали снижение показателей заболеваемости ВИЧ в Алтайском крае

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае снизился на 10% в сравнении с уровнем предыдущего года. Такой вывод был сделан во время заседания краевой межведомственной комиссии по предотвращению распространения ВИЧ-инфекций. Об этом сообщает сайт пресс-службы краевого правительства.
Заместитель председателя правительства края Ирина Долгова рассказала, что в течение последних трех лет на фоне роста числа обследованных отмечается стабилизация эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции в регионе.
«Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов в реализации мероприятий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, что, безусловно, требует межведомственного взаимодействия», - пояснила она.
Алтай входит в число наиболее неблагополучных территорий по уровню заболеваемости
Во время заседания комиссии были подведены промежуточные итоги 11 месяцев 2019 года, в рамках которых было охвачено диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных 82% от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека. Также химиопрофилактику во время беременности получили 96,7% женщин и 100% новорожденных, полную трехэтапную химиопрофилактику - 97,6% пар мать - дитя.
Несмотря на положительные показатели, еще в 18 районах и городах Алтайского края так и не были созданы межведомственные комиссии. В текущем году заседания комиссий проводились только в 23 территориях края. Их составы отличались как в количественном, так и в качественном выражениях. Работу муниципальных межведомственных комиссий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции члены комиссии признали неудовлетворительной.
По мнению министерства, слухи сильно преувеличены и не соответствуют действительности
В итоге было принято решение доработать межведомственную программу Алтайского края по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2020 год и разработать проект документов, регламентирующих работу межведомственных комиссий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях края.
Напомним, что в 2018 году Алтайский край вошел в список регионов, которые наиболее поражены ВИЧ-инфекцией.
Лидирует по данному показателю Кемеровская область