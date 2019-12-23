Депутаты АКЗС разрабатывают законопроект, запрещающий продажу снюса в Алтайском крае

Новости 23.12.2019 16:20 89

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания начали проводить работу по запрету продажи некурительных никотиносодержащих изделий. Об этом сообщается на сайте пресс-службы АКЗС.

Еженедельное оперативное совещание провели у председателя краевого парламента Александра Романенко.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев отметил, что проблема продажи некурительных никотиносодержащих изделий беспокоит представителей и здравоохранения, и образования, и правоохранителей.

«Федеральный закон запрещает продажу снюсов как таковых. Но дело в том, что продаются чаще всего не снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой, здесь подход должен быть другой», - объяснил он.

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По словам Лазарева, запрет продукции, содержащей никотин, содержит определенные сложности. В частности, он дал понять, что никотин - это лекарственный препарат, и полностью его применение запретить нельзя.

«Давайте найдем решение. Нужно запретить продажу всех видов жевательных, сосательных никотиновых смесей, чтобы защитить детей», - сказал Александр Романенко.

Напомним, что после просьбы первого секретаря реготделения КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой, Виктор Томенко выложил пост в своем Instagram, где отметил, что полностью поддерживает инициативу о запрете продажи никотиновых смесей в Алтайском крае.

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Тем временем, в Республике Алтай Роспотребнадзор и органы правопорядка прровели рейды торговых точек и посетили образовательные учреждения, где подробно рассказали детям о мерах предосторожности.

Снюс - вид сосательного бездымного табака, который запрещен к продаже в РФ с 2015 года. Сейчас в подростковой среде распространены леденцы или пакетики, пропитанные никотином, которые тоже называют снюсами. Их оборот законом не урегулирован.