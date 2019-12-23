Депутаты АКЗС разрабатывают законопроект, запрещающий продажу снюса в Алтайском крае

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания начали проводить работу по запрету продажи некурительных никотиносодержащих изделий. Об этом сообщается на сайте пресс-службы АКЗС.
Еженедельное оперативное совещание провели у председателя краевого парламента Александра Романенко.
Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев отметил, что проблема продажи некурительных никотиносодержащих изделий беспокоит представителей и здравоохранения, и образования, и правоохранителей.
«Федеральный закон запрещает продажу снюсов как таковых. Но дело в том, что продаются чаще всего не снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой, здесь подход должен быть другой», - объяснил он.
О ходе дел он попросил докладывать лично
По словам Лазарева, запрет продукции, содержащей никотин, содержит определенные сложности. В частности, он дал понять, что никотин - это лекарственный препарат, и полностью его применение запретить нельзя.
«Давайте найдем решение. Нужно запретить продажу всех видов жевательных, сосательных никотиновых смесей, чтобы защитить детей», - сказал Александр Романенко.
Напомним, что после просьбы первого секретаря реготделения КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой, Виктор Томенко выложил пост в своем Instagram, где отметил, что полностью поддерживает инициативу о запрете продажи никотиновых смесей в Алтайском крае.
Глава региона отреагировал на просьбу Марии Прусаковой
Тем временем, в Республике Алтай Роспотребнадзор и органы правопорядка прровели рейды торговых точек и посетили образовательные учреждения, где подробно рассказали детям о мерах предосторожности.
Ей пришло несколько писем