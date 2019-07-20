Ипотека под 3% оживит малоэтажное строительство в Барнауле

Новости 23.12.2019 15:15 129

Оживление рынка малоэтажного жилья в следующем году может быть достигнуто за счет ипотеки под 3%. Об этом "Алтайскому порталу недвижимости" рассказал президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.

«С 2016 года у нас этот сегмент слабо развивался, стало значительно меньше сделок с земельными участками, домами, коттеджами. И инвесторы с рынка уходили. Сейчас мы видим, что они вновь начинают появляться, но остаются проблемы с нехваткой привлекательных территорий. То есть заявляется много интересных и красочных проектов жилых комплексов на земле с хорошим благоустройством, инженерной инфраструктурой, но они в итоге не реализуются», - рассказал Дворядкин.

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По его словам, в настоящее время популярны коттеджные поселки в черте города. Они давно застроены, но учреждения, например, образования здесь пока отсутствуют. Территории нужно развивать, чтобы клиентам было интересно на них заходить. По словам эксперта, такая потребность есть – многие обеспеченные граждане не желают обитать в «человейниках».

«В следующем году мы ждем ипотеку на жилье в сельской местности под 3% и, конечно, это станет новым драйвером для активизации рынка. В данном случае городские поселки не попадают в рамки программы, а вот на территории Первомайского района, где сейчас заявлено множество проектов близ сел Фирсово и Санниково, как раз эта льготная ипотека будет действовать, что позволит развиваться поселкам», - отметил Дворядкин.

Новые проекты можно будет развернуть в примыкающих к Барнаулу Павловском, Калманском, Тальменском районах, а также, как минимум, восьми анонсированных коттеджных комплексах.

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Президент СРБ также напомнил, что по нацпроекту Алтайский край обязан возводить больше жилья, но застройщики многоквартирных домов заявляют, что в новых рыночных условиях с таким объемом не справятся. Поэтому власти будут всеми способами стимулировать индивидуальное жилищное строительство, а значит, в ближайшее время, могут появиться и другие виды господдержки данного направления.