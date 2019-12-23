«СПИД-Центр» продолжает обучать медработников

Новости 23.12.2019 15:45 87

В КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» прошел второй обучающий день школы по вопросам ВИЧ/СПИДа. Специалисты каждый год, анализируя международный опыт, разрабатывают программы обучения «Школы по вопросам ВИЧ/СПИДа» для медицинских работников. Во время второго обучающего дня школы, 18 декабря, проблема ВИЧ была рассмотрена с абсолютно разных точек зрения.

В частности, тему особенностей и основных аспектов репродуктивного здоровья женщин при ВИЧ-инфицировании осветила в своем докладе гинеколог Наталья Кузнецова. Психолог Татьяна Штер провела занятие с элементами тренинга по теме «ВИЧ в семье. Раскрытие ВИЧ позитивного статуса ребенку». А врач-инфекционист Валерия Маевская поговорила с участниками Школы на тему «Особенности заболевания ВИЧ-инфекции. Антиретровирусная терапия» и презентовала фильм «Профилактика ВИЧ- инфекции».

Кроме информационных материалов, социолог Алтайского Краевого центра профилактики и борьбе со СПИДом Илья Красюков подвел итоги анкетирования, проведенного среди участников первого занятия «Школы по вопросам ВИЧ/СПИДа».

В итоге абсолютно все респонденты верно определили ВИЧ-инфекцию, как хронически неизлечимое заболевание, которое разрушает иммунную систему, но успешно контролируется благодаря достижениям современной медицины. Также, по результатам исследования, слушатели хорошо осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты от вируса.

Всего во втором семинаре приняли участие 12 человек: специалисты по социальной работе краевого перинатального центра «Дар», роддома №8, городской больницы Заринска, поликлиники №14 Барнаула, медработники Павловского психоневрологического интерната и Хабарской ЦРБ.

Занятия школы продлятся до апреля 2020 года. Каждый желающий специалист сможет записаться на занятия и посетить лекции специалистов Алтайского краевого центра профилактики и получить ответы на все интересующие вопросы.

Следующее занятие состоится 19 февраля 2020 года.