Бийск выкупил крупную котельную в Заречье

Зареченскую котельную №6 в Бийске приобрел муниципалитет. Об этом сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на сделанное на праздновании Дня энергетика заявление бийского мэра Александр Студенинкин. Глава города сказал, что это – один из шагов для дальнейшего создания в Бийске единой ценовой зоны с равными тарифами для всех потребителей тепла и горячей воды.
В рамках реализации этой стратегии в ближайшие годы планируется передать в концессию «Сибирской генерирующей компании» (СГК), владеющей Бийской ТЭЦ, малые котельные, которых в городе насчитывается около 30. Около 50% их абонентов отнесены к котельной №6, обслуживающей ЦГБ, два детдома, интернат для слабовидящих детей, Дом ребенка и жилые дома.
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Котельная №6 принадлежала «Росгазификации». У последней ее арендовал МУП «Водоканал» за 62 млн руб. в год. Продать котельную городу собственник согласился за 340 млн рублей без НДС (с НСД – около 370 млн).
В дальнейшем СГК могут переданы не только котельные, но теплопункты и теплосети. После этого станет возможным создание в городе единой ценовой зоны для тарифов на отопление и горячую воду.
Проект «альтернативной котельной» предусматривает выравнивание тарифов для всех абонентов. Считается, что таким образом можно привлечь инвестиции в модернизацию систем теплоснабжения. Подобная схема уже реализуется в Барнауле и Рубцовске. При этом цена на тепловую энергию для потребителей формируется не через тарифы, а через свободное ценообразование, ограниченное предельным уровнем.
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Такое выравнивание будет выгодно абонентам малых котельных. А вот потребителям, которые относятся к Бийской ТЭЦ, новая схема вряд ли понравится. В мэрии отмечают, что тарифы для них вырастут, однако пока неизвестно, насколько. Муниципалитет же исключит из своих расходов субсидирование разницы тарифов для абонентов малых котельных.