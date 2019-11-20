Глава «политеха» сменил Игоря Салдана во главе Совета ректоров алтайских вузов

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает сайт регионального правительства.
Ранее он исполнял обязанности председателя Совета после отставки бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана.
И.о. ректора с 21 ноября станет Ирина Шереметьева
Марков выразил благодарность коллегам за оказанное доверие.
«Должность председателя - это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края».
Его заместителем выбрана ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмила Мокрецова.
Выборы прошли 19 марта на очередной встрече руководителей вузов
Напомним, Салдан возглавлял объединение с 19 марта. Его выбрали сроком на 5 лет. В состав совещательного органа вошли все ректоры «двух Алтаев», а также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, председатель Совета средних образовательных учреждений и колледжей.
Изначально совещательный орган предполагалось расширить за счет включения в его состав президентов вузов. В этом случае большие шансы возглавить собрание были у президента АлтГУ Сергея Землюкова. Однако данная инициатива не была поддержана.
Было введено несколько новых должностей