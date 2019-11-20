Глава «политеха» сменил Игоря Салдана во главе Совета ректоров алтайских вузов

Новости 23.12.2019 14:25 373

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает сайт регионального правительства.

Ранее он исполнял обязанности председателя Совета после отставки бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана.

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Марков выразил благодарность коллегам за оказанное доверие.

«Должность председателя - это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края».

Его заместителем выбрана ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмила Мокрецова.

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Напомним, Салдан возглавлял объединение с 19 марта. Его выбрали сроком на 5 лет. В состав совещательного органа вошли все ректоры «двух Алтаев», а также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, председатель Совета средних образовательных учреждений и колледжей.

Изначально совещательный орган предполагалось расширить за счет включения в его состав президентов вузов. В этом случае большие шансы возглавить собрание были у президента АлтГУ Сергея Землюкова. Однако данная инициатива не была поддержана.