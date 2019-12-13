Сергей Гаар стал победителем конкурса «Молодой лидер – 2019» на Алтай-Коксе

Новости 13.12.2019 14:00 1

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги ежегодного конкурса «Молодой лидер», который помогает молодежи получить управленческие навыки, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.

В рамках конкурса молодые заводчане реализовали пять социальных проектов в Заринске. В этом им помогла программа «Стальное дерево» Группы НЛМК.

Первое место в конкурсе «Молодой лидер» завоевал мастер углеподготовительного цеха Алтай-Кокса Сергей Гаар, который обустроил спортивную площадку на стадионе лицея «Бригантина». Вторую ступень пьедестала занял сотрудник цеха тепловодоснабжения Илья Новиков. Он обновил зеленые насаждения на территории детского сада №7 «Сказочная полянка». Обладателем бронзовой награды стал работник теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с проектом реконструкции баскетбольной площадки средней школы №1.

Всем финалистам конкурса вручили дипломы, памятные подарки и денежные вознаграждения. А победителю и призерам – сертификаты на 71, 48 и 23,5 тысячи рублей соответственно.

«В конкурсе я участвовал второй раз. Для меня победа – это значимый этап развития. Выйти в лидеры помогла команда – коллеги и друзья. Спасибо предприятию за возможность раскрыть свой потенциал. Наш завод развивает и поддерживает сотрудников», - отметил победитель конкурса Сергей Гаар.

Конкурс стартовал на Алтай-Коксе в 2008 году. За это время его участниками стали около 300 работников завода.

В 2019 году финальному этапу предшествовал длительный отбор претендентов на победу – на старте было 20 участников. Конкурсанты представили презентации «Алтай-Кокс — привлекательный работодатель», испытали себя в командообразующей сессии, деловой игре, преодолели препятствия в экстремальном походе в Горном Алтае. По результатам всех испытаний в финал вышли пять заводчан, которые реализовали инициативы по созданию комфортной и благоприятной городской среды. Каждый из них получил грант от социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».