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Имущество Ключевского элеватора выставили на торги за 85 млн рублей

Новости
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Имущество ОАО "Ключевской элеватор" выставлено на публичные торги за 84,6 млн рублей, пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Один лот предусматривает реализацию движимого и недвижимого имущества предприятия, являющегося предметом залога Россельхозбанка. Он включает в себя 19 земельных участков, крупоцех, профилакторий, гостиницу с прачечной и пекарней, лабораторию, склады, гаражный бокс, ж/д тупик, производственные помещения и различное оборудование - всего 548 наименований имущества.

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Начальная цена продажи составляет 64,3 млн рублей. Согласно условиям торгов, она будет снижаться на 3% каждые семь дней до того момента, пока не будет определен победитель торгов или понижения цены до 56,6 млн рублей.

Второй лот включает в себя незалоговое имущество элеватора, в том числе 14 земельных участков, парк техники, оборудование и др. Его начальная цена равна 20,3 млн рублей, которая каждые семь дней будет снижаться на 5% до определения победителя торгов или достижения цены отсечения, составляющей 11,1 млн рублей.

Прием предложений на торгах откроется 30 декабря. Завершится прием заявок в первом случае 25 февраля, во втором - 8 марта.

Ранее сообщалось, что основной имущественный комплекс "Ключесвкого элеватора" оставил себе залоговый кредитор предприятия - Сбербанк, принявший такое решение после несостоявшихся публичных торгов по продаже комплекса.

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Вместе с тем конкурсный управляющий ОАО Андрей Моисеенко продолжает оспаривать переход собственности основного имущества Сбербанку, требует признать недействительными регистрационные записи управления Росреестра по региону о смене собственника земельного участка площадью около 187,3 тысячи кв. м и здания элеватора площадью более 9,6 тысяч кв. м.

Первая инстанция отказала конкурсному управляющему в требовании. На данный момент Моисеенко оспаривает это решение в апелляции. Очередное заседание назначено на 24 декабря.

До банкротства элеватор контролировал экс-депутат краевого парламента Юрий Титов.

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Автор: Политсиб.ру

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