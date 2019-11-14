Змеиногорск просят признать городом трудовой доблести и славы России

Новости 23.12.2019 12:50 417

На сайте change.org появилась петиция на имя президента России Владимира Путина с просьбой признать Змеиногорск городом трудовой доблести и славы России.

Авторами инициативы выступили редактор новостного портала «Новости Алтая РФ» Андрей Маевич, писатель, председатель Алтайского краевого отделения военно-исторического общества Анатолий Муравлев и председатель Алтайского краевого отделения союза кинематографистов России Анатолий Функ.

Свою позицию они аргументируют примерами из истории. В частности они ссылаются на историю Отечественной войны 1812 года, когда сибирские полки с царских земель Алтая помогли отбить Москву у французов и установить знамя победы в Париже. Также отмечается вклад горнорудной промышленности Алтая, которая давала в казну Российской империи более 95 % серебра, золото, медь, свинец и другие полезные ископаемые.

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Не забывают упомянуть про опыт Великой Отечественной войны, где помимо Сибирских полков, была развернута и запущена работа эвакуированных заводов и фабрик, которые создавали продовольствие, вооружение, экипировку и многое другое.

Также авторы петиции упоминают про изобретения Ивана Ползунова, Козьмы Фролова и Петра Фролова.

Они напоминают и про прославленных уроженцев горнозаводского города, в числе которых известный горный инженер, и государственный деятель Николай Кулибин, внук русского изобретателя Ивана Кулибина; Тимофей Бурнашов, начальник Колывано-Воскресенских (Алтайских) и Нерчинских заводов; первовосходители высочайшей в Сибири горы Белухи братья Борис и Михаил Троновы, покорившие её вершину 8 августа 1914 года; генерал Павел Губорев, архитекторы Павел Наранович и Владимир Дубинецкий, ученые Виктор Селевин и Владимир Моисеев, геолог Вениамин Чекалин. С именем последнего связаны разведка и открытие пяти месторождений медно-свинцово-цинковых руд с запасами равными половине общих объемов по региону, выявленных с XVIII века, или 85% от имеющихся сейчас в крае запасов.

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Приводятся в пример и Герои СССР и Герои Социалистического труда.

«Несомненно, присвоение городу Змеиногорску статуса города трудовой доблести и славы России, станет новой вехой в истории Алтайского края и России. Открытие этих страниц истории страны, Алтая, в свете принятых недавно национальных проектов развития явится важной составляющей, а возможно и драйвом экономики региона, возрождением у населения надежды, гордости, веры за возрождение былой славы Алтая», - говорится в письме.

На момент публикации, под петицией подписались 16 человек.