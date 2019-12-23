Совокупный портфель привлеченных средств клиентов Россельхозбанка на Алтае превысил 30 млрд рублей

Новости 23.12.2019 12:15 98

К концу 2019 года совокупный объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 30 млрд, увеличившись с начала года более чем на 4,9 млрд рублей. Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 13 млрд, увеличение с начала года составило порядка 3 млрд рублей.

Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты и расчетные счета демонстрируют компании среднего и малого бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 7,7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 40%.Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения. На сегодняшний день портфель средств частных клиентов составил 17,1 млрд, увеличившись с начала года более чем на 2 млрд рублей.