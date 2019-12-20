Глава СК России поставил на контроль расследование смерти ребенка из-за снюса в Сибири

Новости 23.12.2019 11:50 155

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, которые обсуждались в СМИ, пишет НГС.

В этом списке оказалась история ученика седьмого класса из Новосибирска, которого обнаружили мертвым. Это породило волну слухов в рядах родителей, что ребенок отравился снюсом. А знакомые погибшего рассказали о распространении снюса в школе.

Как ранее писали ряд СМИ, табачной смесью уже отравились несколько подростков в Новосибирске и Башкортостане.

Глава СКР потребовал взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, а также потребовал от руководителей региональных следственных управлений СК России оперативно доложить об их ходе и результатах.

Напомним, что ранее глава Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу депутата АКЗС от КПРФ Марии Прусаковой о запрете на продажу снюса несовершеннолетним. Об этом глава региона ранее написал у себя в Instagram.