Алтайский губернатор снялся в клипе

Новости 23.12.2019 11:20 393

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе на песню «Сильный Алтай». Видеоролик появился на ютуб-канале исполнителей песни.

Стоит заметить, что именно под лозунгом «Сильный Алтай» проходила предвыборная кампания губернатора в 2019 году. Кроме того, имеется одноименная программа развития региона, рассчитанная на пять лет.

Исполнили песню заслуженный артист Республики Алтай Эмиль Толкочеков и победительница регионального вокального проекта «Уксан мени» Дарья Маришина. Под видеороликов на канале размещена благодарность Хорохордину. Его поблагодарили «за поддержку, помощь и личное участие в съемках».

Напомним, что Олег Хорохордин стал губернатором Республики Алтай после Единого дня голосования, который проходил 8 сентября 2019 года. Несмотря на то, что политологи утверждали, что он не наберет необходимое количество голосов и прогнозировали второй тур, кандидат получил 58,8% и безоговорочно победил.