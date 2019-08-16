Алтайский край не вошел в Топ-30 регионов по продажам новых легковых авто

Новости 23.12.2019 10:20 142

Объем рынка новых легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2019 года составил более 1,4 млн единиц. Этот результат оказался ниже аналогичного периода в прошлом году на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В рейтинге собраны 30 крупнейших авторынков нового легкового транспорта. Алтайский край в этот топ не вошел.

Первое место остается у Москвы, где в отчетный период было куплено 196,5 тысяч новых машин – на 7% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург.

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Последнее (30) место занимает Пензенская область, где за 11 месяцев текущего года было куплено 11,7 тысяч новых авто. Это меньше чем годом ранее (12,2 тысячи).

Что касается регионов Сибири, то наибольший показатель зафиксировали в Кемеровской области, где за год было куплено 20,7 тысяч новых легковых авто. В общем рейтинге регион на 17 месте.

На 20 месте Красноярский край (18,6 тысяч) и на 22 месте Новосибирская область (17 тысяч). Эти три региона СФО демонстрируют рост показателей. Однако во всем рейтинге у 22 регионов прослеживается заметное падение.