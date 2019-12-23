Алтайский сенатор рассказал, как решить проблему паводков в России

Новости 23.12.2019 10:55 146

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в совещании, посвященном итогам Всероссийского водного конгресса 2019 года.

III Всероссийский водный конгресс стал масштабной экспертной площадкой межведомственного и межотраслевого диалога, направленного на повышение эффективности реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рамках исполнения майского указа президента.

Сенатор обратил внимание собравшихся на проблему паводков и наводнений и привел в пример ситуацию, складывающуюся в Сибири. Меняющийся климат, избыток паводковой воды приводит к постоянным наводнениям во многих регионах России. Сергей Белоусов отметил, что это становится настоящей трагедией для жителей и головной болью чиновников. На устранение последствий стихии государственный бюджет тратит огромные средства. Вместе с тем, острый дефицит водных ресурсов наблюдается у наших ближайших соседей - Китая, Казахстана и ряда других стран.

По мнению сенатора проводимые противопаводковые мероприятия зачастую носят бессистемный, беспорядочный и хаотичный характер. В сложившейся ситуации иногда важнее проводить работу не по защите от воды, а использовать большую воду во благо.

Вопрос серьёзный и требует осторожного подхода. Вместе с тем промышленное сотрудничество в области использования водных ресурсов в рамках ЕАЭС, обеспечение системной работы по аккумулированию передовых национальных и мировых достижений научно-технического развития, мобилизация научного потенциала государств-членов ЕАЭС для совместного решения прикладных задач по разработке инновационных продуктов и технологий в сферах водопользования, их внедрению в технологические циклы организаций-водопользователей становится важной задачей в рамках развития трансграничного сотрудничества в области управления водными ресурсами и в вопросах решения экологических проблем стран-партнеров, резюмировал парламентарий.