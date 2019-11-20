Зарплата в Алтайском крае выросла на 2% за месяц

Новости 23.12.2019 8:45 561

В октябре средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 2% и достигла 28 266 рублей. Это следует из данных, опубликованных крайстатом. Рост с начала года составил 8,7%. Средняя величина за 10 месяцев составляет 27 046 рублей.

Безоговорочным лидером стала отрасль трубопроводного транспорта, где зарплата выросла на 40% за октябрь и достигла 65,4 тысячи рублей. Это также единственная сфера деятельности на Алтае, в которой средняя зарплата превышает планку в 60 тысяч рублей. На втором месте – железнодорожные перевозки: 56,5 тысяч рублей в сфере грузовых перевозок, 48,4 – пассажирских.

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За месяц

В процентном отношении за октябрь больше всего выросла зарплата в области добычи полезных ископаемых (+27,7%), достигшая 47 тысяч рублей. Рост в отрасли производства электрооборудования составил +25,9% (39,4 тысячи рублей).

Наибольшее проседание за октябрь показала сфера производства кожи и изделий из нее. Зарплата в этой отрасли снизилась на 7,6% и составила 12 тысяч рублей. На 7,1% снизились доходы почтовых работников и курьеров, составляющие, в среднем, 16,5 тысяч рублей.

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С начала года

При этом, с начала года ощутимее всего выросли зарплаты в сфере строительства (+16%). Средний показатель – 23 тысячи рублей. На 13% поднялись доходы работников сельского хозяйства (22,7 тысячи рублей).

На 11,5% снизились зарплаты в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, составив 22,6 тысяч рублей. Также ощутимо упали доходы сотрудников предприятий, производящих кожу и изделия из нее – на 3,5%.

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В абсолютных цифрах самыми низкими в регионе оказались зарплаты кожевенников (12,1 тысяча рублей), мебельщиков (13,7 тысяч рублей) и лодочников (15,5 тысяч рублей).

Отметим, что всего в регионе официально занятыми по состоянию на 1 ноября являлись 583 292 человека. По сравнению с началом года количество работников сократилось примерно на 2800 человек.