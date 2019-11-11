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Стало известно, кто одержал победу на выборах мэра Абакана

Новости
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Вице-мэр Абакана Алексей Лемин, выдвинутый «Единой Россией», уверенно лидирует на выборах главы города, передает "Коммерсант".

После обработки бюллетеней на большинстве УИКов результат Лемина составляет более 87%. За главу реготделения ЛДПР Михаила Молчанова проголосовали свыше 5,5% избирателей, за самовыдвиженцев Ивана Аксенова и Василия Мельцера - примерно по 2,5% избирателей.

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Явка на выборах составила около 22 %. Для сравнения, на предыдущих выборах мэра Абакана в 2018 году она равнялась 32%. Официальные итоги кампании будут подведены в понедельник.

Напомним, должность градоначальника стала вакантной 14 октября после трагической смерти главы Абакана Николай Булакина в автокатастрофе.

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Автор: Политсиб.ру

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