Стало известно, кто одержал победу на выборах мэра Абакана

Вице-мэр Абакана Алексей Лемин, выдвинутый «Единой Россией», уверенно лидирует на выборах главы города, передает "Коммерсант".
После обработки бюллетеней на большинстве УИКов результат Лемина составляет более 87%. За главу реготделения ЛДПР Михаила Молчанова проголосовали свыше 5,5% избирателей, за самовыдвиженцев Ивана Аксенова и Василия Мельцера - примерно по 2,5% избирателей.
Выборы пройдут 22 декабря 2019 года
Явка на выборах составила около 22 %. Для сравнения, на предыдущих выборах мэра Абакана в 2018 году она равнялась 32%. Официальные итоги кампании будут подведены в понедельник.
Напомним, должность градоначальника стала вакантной 14 октября после трагической смерти главы Абакана Николай Булакина в автокатастрофе.
Николай Булакин занимал свой пост с 1995 года