«Не ставьте на парке крест». Защитники зеленых зон вывели на митинг в Барнауле 150 человек

Новости 23.12.2019 7:40 852

Митинг против вырубки деревьев в парке им. Ленина прошел в Барнауле в воскресенье, 22 декабря. Протестную акцию посетило около 150 человек, сообщают организаторы. Митинг продолжался около 1,5 часов.

Само мероприятие состоялось у памятника Целиннику. Как рассказал один из организаторов акции Юрий Красильников, под резолюцией подписались 111 человек. По его словам, на встречу не пришли ни представители министерства спорта Алтайского края, ни городские чиновники. Хотя официальное приглашение было сделано еще за несколько дней до митинга.

Вопрос сохранения зеленых зон и парков обсуждали без представителей власти. На мероприятии были замечены делегаты от нескольких политических партий и оппозиционных объединений. Из числа медийных персонажей можно отметить архитектора Алексея Квасова, общественника Виктора Рау, активистку Татьяну Труфанову, политолога Константина Лукина и др. Красильников отметил, что митинг получился более конструктивный, чем ранее проведенный круглый стол, который инициировало краевое Минспорта.

Напомним, что ряд представителей общественности и эко-активистов не оценили планы регионального Минспорта по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в парках на улицах Антона Петрова и Юрина.

Так, строительство в парке им. Ленина подразумевает вырубку почти 400 деревьев. В ведомстве отмечают, что посадят новые насаждения, однако активисты против строительства ФОКа в парке. Вместо этого они предлагают построить комплексы в других районах Барнаула, а заброшенные парки облагородить.