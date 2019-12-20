Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

На Чуйском тракте, в Косихинском районе Алтайского края в субботу произошло лобовое ДТП, в котором погибли пять человек – все, кто находился в машинах. За минувшую неделю это вторая крупная авария с массовой гибелью людей.
21 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Corona. Не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения 24-летняя девушка — водитель иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин — пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля — женщина, погибли на месте.
По данным портала «Новости Горного Алтая», в Toyota Corona находились трое жителей села Чемал, в том числе два педагога Чемальской средней школы. Управляла автомобилем 24-летняя социальный педагог.
Авария произошла в Алейском районе
До этого в крупное ДТП попал автомобиль с полицейскими. Трагедия произошла 19 декабря в Алейском районе между селами Урюпино и Красный Яр. Столкнулись служебный автомобиль ВАЗ 21074 и Toyota Corolla Fielder. Четверо сотрудников полиции скончались на месте, еще один - госпитализирован. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Еще двое пострадавших остаются в больнице