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Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Новости
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На Чуйском тракте, в Косихинском районе Алтайского края в субботу произошло лобовое ДТП, в котором погибли пять человек – все, кто находился в машинах. За минувшую неделю это вторая крупная авария с массовой гибелью людей.

21 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Corona. Не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения 24-летняя девушка — водитель иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин — пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля — женщина, погибли на месте.

По данным портала «Новости Горного Алтая», в Toyota Corona находились трое жителей села Чемал, в том числе два педагога Чемальской средней школы. Управляла автомобилем 24-летняя социальный педагог.

В смертельном ДТП на Алтае погибли четверо полицейских

В смертельном ДТП на Алтае погибли четверо полицейских

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Авария произошла в Алейском районе

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До этого в крупное ДТП попал автомобиль с полицейскими. Трагедия произошла 19 декабря в Алейском районе между селами Урюпино и Красный Яр. Столкнулись служебный автомобиль ВАЗ 21074 и Toyota Corolla Fielder. Четверо сотрудников полиции скончались на месте, еще один - госпитализирован. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Лобовое ДТП на трассе, ведущей к Телецкому озеру, унесло жизни трех человек

Лобовое ДТП на трассе, ведущей к Телецкому озеру, унесло жизни трех человек

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Еще двое пострадавших остаются в больнице

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Автор: Политсиб.ру

Фото: life.ru

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