Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Новости 23.12.2019 8:15 400

На Чуйском тракте, в Косихинском районе Алтайского края в субботу произошло лобовое ДТП, в котором погибли пять человек – все, кто находился в машинах. За минувшую неделю это вторая крупная авария с массовой гибелью людей.

21 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Corona. Не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения 24-летняя девушка — водитель иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин — пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля — женщина, погибли на месте.

По данным портала «Новости Горного Алтая», в Toyota Corona находились трое жителей села Чемал, в том числе два педагога Чемальской средней школы. Управляла автомобилем 24-летняя социальный педагог.

В смертельном ДТП на Алтае погибли четверо полицейских Новости 20.12.2019 7:40 Авария произошла в Алейском районе 204

До этого в крупное ДТП попал автомобиль с полицейскими. Трагедия произошла 19 декабря в Алейском районе между селами Урюпино и Красный Яр. Столкнулись служебный автомобиль ВАЗ 21074 и Toyota Corolla Fielder. Четверо сотрудников полиции скончались на месте, еще один - госпитализирован. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.