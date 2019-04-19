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Губернатор Кузбасса наградил супругу медалью «за выдающийся организаторский талант»

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил медаль «За служение Кузбассу» своей супруге председателю Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Уточняется, что Цивилева была удостоена награды «за оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона».

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Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса был создан в конце ноября прошлого года. За это время члены совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели свыше 100 мероприятий, удалось привлечь около 30 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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