Губернатор Кузбасса наградил супругу медалью «за выдающийся организаторский талант»

Новости 21.12.2019 18:15 382

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил медаль «За служение Кузбассу» своей супруге председателю Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что Цивилева была удостоена награды «за оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона».

Кемеровский губернатор предложил пораньше отпускать женщин с работы Новости 19.04.2019 12:40 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в facebook предложил работодателям по пятницам пораньше отпускать женщин 540

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса был создан в конце ноября прошлого года. За это время члены совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели свыше 100 мероприятий, удалось привлечь около 30 млн рублей.