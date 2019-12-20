Лобовое ДТП на трассе, ведущей к Телецкому озеру, унесло жизни трех человек

Новости 21.12.2019 16:05 446

Накануне на 115-м километре дороги Горно-Алтайск – Чоя — Верх-Бийск — Артыбаш произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21102 и Toyota Caldina. В результате ДТП погибли три человека, еще двое с травмами находятся в больнице, сообщают "Новости Горного Алтая".

Установлено, что 61-летний житель Турочакского района, управляя отечественным автомобилем, двигался со стороны Верх-Бийска в сторону села Кебезень. На крутом повороте со спуском мужчина выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением 40-летней жительницы села Кебезень.

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В результате ДТП от полученных травм 67-летний пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. Еще один пассажир ВАЗа — жительница Удаловки 1954 года рождения, скончалась в медицинском учреждении. Водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован и в тот же день также скончался в больнице.

Кроме того, госпитализация потребовалась водителю автомобиля Toyota и ее шестилетнему сыну. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.