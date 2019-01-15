Минимальная стоимость бутылки водки с нового года вырастет на 7% - СМИ

Новости 21.12.2019 17:00 305

Минфин РФ опубликовал на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28%, передает РБК.

Так, минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 градусов и объемом 0,5 л вырастет с 215 рублей до 230 рублей. Закупочная цена при этом вырастет с 181 рубля до 193 рублей.

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Минимальная розничная цена на бренди и другую продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, составляет 315 рублей за 0,5 л готовой продукции (вместо 307 рублей). Что касается коньяка, то его минимальная стоимость вырастет с 388 рублей до 433 рублей.

Увеличить минимальную цену на крепкий алкоголь в Минфине предложили еще в октябре. Такую меру в ведомстве объяснили повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией.