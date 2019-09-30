Водитель бийского трамвая, допустившая смертельный наезд на человека, отрицает свою вину

Новости 21.12.2019 15:15 280

Водитель трамвая предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности рабочему в Бийске. Максимальное наказание предполагает до трех лет лишения свободы. Между тем обвиняемая не признает свою вину.

Как сообщает региональный следком, в июле 2019 года два водителя трамвая получили указание совместно перегнать подвижной состав, состоящий из двух вагонов, в депо задним ходом. Одна из водителей управляла трамваем, а обвиняемая, находясь в другом вагоне, обеспечивала безопасность движения состава. Не убедившись в безопасности она подала сигнал о начале движения.

В результате трамвайный вагон сбил уборщика территории, который косил траву в зоне маневровых работ. 55-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

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Несмотря на то, что водитель трамвая вину не признавала, удалось собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и смертью потерпевшего. В том числе были получены показания свидетелей, очевидцев произошедшего, проведены очные ставки, проверки показаний на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.