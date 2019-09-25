Алтайский край вошел в Топ-15 регионов с наибольшим числом потребкредитов

Алтайский край вошел в число российских регионов с наибольшим количество выданных потребительских кредитов в 2019 году, заняв по этому показателю 14-е место. Информация размещена на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В ноябре количество выданных жителям Алтайского края потребкредитов увеличилось к прошлогодним показателям на 1,6%, составив 35 894 единицы. В иных сибирских регионах наблюдается противоположная тенденция – количество потребкредитов там снижается. Так, в Кемеровской области количество полученных жителями кредитов упало на 10,1%, в Новосибирской области – на 5,7%, Иркутской области - на 4,8%, в Омской области – на 4,3%. Прирост, правда, показал Красноярский край - на 1,2%.
Жители Алтайского края стали брать больше кредитов
При этом самая серьезная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Удмуртии (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях, а также в Москве (-8,3%) и Тульской области (-7,6%).
В то же время, в ряде регионов было отмечено увеличение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. в Краснодарском (+10,6%) и Ставропольском (+6,6%) краях, а также в Белгородской (+5,3%), Воронежской (+5,1%), Волгоградской (+4,9%) и Нижегородской (+4,6%) областях.
«В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании».