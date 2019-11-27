Полигон под ТКО площадью 5 га разместят в 300 м от райцентра в Алтайском крае

Новости 21.12.2019 13:55 662

Новый полигон для ТКО появится в Красногорском районе, в 300 м от райцентра. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном сайте Алтайского края.

Речь идет о земельном участке, который находится в 300 м на север от северо-восточной части села Красногорское. Его площадь составляет 56 тысяч кв. м. Кадастровая стоимость участка - 117 600 рублей.

Территория в настоящее время имеет статус земли сельхозназначения. О ее переводе в иную категорию ранее ходатайствовала администрация Красногорского района.

В скором времени недвижимость будет относиться к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны, космической деятельности и иного спецназначения.

Село Красногорское расположено в 230 км к юго-востоку от Барнаула. Здесь проживает около 5,5 тысяч человек.