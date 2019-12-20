Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.
Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.
Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.