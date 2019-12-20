Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

Новости 21.12.2019 13:10 283

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Алтай-Кокс – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.