Без бюджета и устава: каменские депутаты бойкотировали ключевую сессию под занавес года

Новости 21.12.2019 12:25 343

Очередная сессия Каменского райсобрания депутатов, намеченная на 20 декабря, оказалась сорванной из-за массовой неявки народных избранников. Об этом пишут "Каменские известия".

Под занавес уходящего года депутатам предлагалось рассмотреть 22 вопроса. Из них самым существенным было утверждение бюджета Каменского района на 2020 год. Кроме того, предполагалось обсуждение и принятие Устава муниципалитета. Однако отсутствие большей части депутатского корпуса (в зале было только семь человек) делало саму сессию неправомочной.

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Безразличие ряда депутатов к нормальному функционированию района проявилось еще на рабочем совещании собрания. На него пришли лишь два депутата. Теоретически у районных депутатов еще есть немного времени, чтобы собраться, иначе наступление нового финансового года в Каменском районе выглядит весьма туманно.

Данная ситуация практически один в один повторяет декабрь 2018 года. Тогда депутаты так же, практически с боем, принимали Устав и бюджет.