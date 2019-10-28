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Барнаульский бар открывает филиал в Новосибирске

Новости
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Барнаульский бар «Крыша» 27 декабря откроет свой первый филиал в Новосибирске. Заведение будет расположено в бизнес-центре «На Военной». Информацию подтвердил владелец заведения Артем Головачев.

«Мы ориентируемся на средний класс. Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей», - цитирует Головачева "Континент Сибирь". Средняя стоимость напитков составит около 350-400 рублей.

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Причиной открытия бара в Новосибирске предприниматель назвал желание дальнейшего развития проекта именно за пределами Барнаула, поскольку запуск аналогичного заведения в родном городе не даст должного эффекта. Головачев также отметил, что в Новосибирске планируется открыть ещё несколько заведений, но другого формата.

Возможно, речь будет идти о тех же концепциях, которые сейчас представлены предпринимателем в Алтайском крае. Так, на текущий момент в Барнауле владельцы коктейль-бара «Крыша» также развивают ресторан «Ясная поляна» и кальянный бар «Шайба».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ksonline.ru

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