Барнаульский бар открывает филиал в Новосибирске

Барнаульский бар «Крыша» 27 декабря откроет свой первый филиал в Новосибирске. Заведение будет расположено в бизнес-центре «На Военной». Информацию подтвердил владелец заведения Артем Головачев.
«Мы ориентируемся на средний класс. Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей», - цитирует Головачева "Континент Сибирь". Средняя стоимость напитков составит около 350-400 рублей.
Стоимость франшизы составляет 300 тысяч рублей
Причиной открытия бара в Новосибирске предприниматель назвал желание дальнейшего развития проекта именно за пределами Барнаула, поскольку запуск аналогичного заведения в родном городе не даст должного эффекта. Головачев также отметил, что в Новосибирске планируется открыть ещё несколько заведений, но другого формата.
Возможно, речь будет идти о тех же концепциях, которые сейчас представлены предпринимателем в Алтайском крае. Так, на текущий момент в Барнауле владельцы коктейль-бара «Крыша» также развивают ресторан «Ясная поляна» и кальянный бар «Шайба».
В Новосибирске заработало еще одно заведение, пришедшее из соседнего региона