Барнаульский завод подал на банкротство химинститута из Казани

Новости 21.12.2019 11:00 360

В арбитраж Татарстана поступил иск к АО «Казанский химический научно-исследовательский институт». Претензии к нему предъявило ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий». НИИ имеет долг пред алтайской компанией в 2,3 млн рублей, уточняет Regnum.

В октябре 2017 года барнаульское предприятие выиграло иск, поданный к институту. Речь шла о задолженности в размере 2,062 млн рублей и неустойке - 226,7 тысяч рублей. Данный иск и мог стать основанием для обращения с претензиями о несостоятельности.

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АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» учреждено путём преобразования в ноябре 2007 года, правопредшественник — одноимённый ФГУП. Уставный капитал предприятия превышает 131,2 млн рублей. Глава общества — Дмитрий Краев.