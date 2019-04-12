Барнаульский завод подал на банкротство химинститута из Казани

В арбитраж Татарстана поступил иск к АО «Казанский химический научно-исследовательский институт». Претензии к нему предъявило ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий». НИИ имеет долг пред алтайской компанией в 2,3 млн рублей, уточняет Regnum.
В октябре 2017 года барнаульское предприятие выиграло иск, поданный к институту. Речь шла о задолженности в размере 2,062 млн рублей и неустойке - 226,7 тысяч рублей. Данный иск и мог стать основанием для обращения с претензиями о несостоятельности.
Этого добивались кредиторы предприятия