Прокуратура указала дорожникам на проблемы с уборкой снега на Чуйском тракте

Прокуратура Майминского района проверила соблюдение требований законодательства при содержании дороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» в пределах своей поднадзорной территории. Информация размещена на сайте прокуратуры Республики Алтай.
В ходе проверки на территории сел Соузга, Манжерок, Усть-Муны было установлено, что часть дороги и тротуары своевременно от снега не очищены, пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Кроме того, выявлены случаи несвоевременного вывоза образовавшихся снежных валов.
В расчистке участвует несколько единиц техники
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в адрес «Упродор «Алтай» внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение поставлено на контроль.