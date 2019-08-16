Прокуратура указала дорожникам на проблемы с уборкой снега на Чуйском тракте

Новости 21.12.2019 10:05 416

Прокуратура Майминского района проверила соблюдение требований законодательства при содержании дороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» в пределах своей поднадзорной территории. Информация размещена на сайте прокуратуры Республики Алтай.

В ходе проверки на территории сел Соузга, Манжерок, Усть-Муны было установлено, что часть дороги и тротуары своевременно от снега не очищены, пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Кроме того, выявлены случаи несвоевременного вывоза образовавшихся снежных валов.

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в адрес «Упродор «Алтай» внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение поставлено на контроль.