Виктор Томенко заявил, что средняя зарплата в Алтайском крае к 2024 году составит 40 тысяч рублей

Новости 21.12.2019 9:35 545

20 декабря прошло заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем региональное правительство, краевые объединения профсоюзов и работодателей подписали соглашения, в которых, в частности, определены размеры роста средней зарплаты в 2020 году, сказано на сайте краевого кабмина.

«Если мы будем двигаться из года в год с определенными темпами, то от сегодняшнего уровня заработной платы к показателю 40 тысяч в среднем по краю мы можем прийти. У работодателей, которые финансируются из бюджета или государственных внебюджетных фондов, своя политика, ориентированная на указы президента и другое государственное регулирование. А вот что касается внебюджетного сектора, реального сектора, бизнеса, здесь мы договариваемся. Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, - увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», - заявил губернатор Виктор Томенко.

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Кроме того, повышению зарплаты также будут способствовать изменения, которые внесены в региональное соглашение о МРОТ. В минимальный размер оплаты труда, составляющий 13 тысяч рублей, с 2020 года не включаются выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, которые предоставляются в соответствии с действующим законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

Что касается бюджетной сферы, то уровень средней зарплаты здесь выше, чем в реальном секторе экономики (по итогам девяти месяцев в среднем зарплата составила 28 292 рубля: темп роста 107,8% или на 2058 рублей).