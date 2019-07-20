Суд окончательно запретил золотодобычу на реке Ануй

Новости 21.12.2019 9:15 317

18 декабря была рассмотрена апелляционная жалоба ООО «Ануй» на решение Центрального районного суда Барнаула. Вердиктом запрещалась золотодобыча на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края.

Ранее иск к золотодобытчикам подала общественная организация «Экологический актив». Суд счёл обоснованными доводы экологов о грубых нарушениях природоохранного законодательства со стороны старателей. Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда накануне оставила жалобу недропользователя без удовлетворения.

Кроме того, по решению суда золотодобывающая компания обязана восстановить нарушенные земли за свой счёт.

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«Никакие коммерческие интересы не могут оправдать пренебрежение экологическими правами людей. Но в этой ситуации просто обескураживает позиция федеральных природоохранных органов. Мало того, что Росприроднадзор на протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, «не видел» никаких нарушений, так он ещё и оказывал всемерное содействие незаконной деятельности. Уже после принятия решения Центральным районным судом этот орган, призванный охранять природу, выдал ООО «Ануй» разрешение на добывание растений, занесённых в Красную книгу России», - говорит координатор группы общественного экологического мониторинга ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков.

По его словам, вскоре последует обращение в Генпрокуратуру относительно действий Росприроднадзора. Речь идет об очевидном сговоре с компанией-нарушителем, полагает Грибков.